Здоровье 08 февраля 2024, 18:24 Пищевой эксперт Лялина призвала россиян не увлекаться крабовыми палочками

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Крабовые палочки почти бесполезный продукт, который вместе с небольшим количеством белка содержит массу неполезных добавок. Об этом Life рассказал и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По словам эксперта, при покупке продукта нужно внимательно изучать состав. Потому что производители добавляют туда красители, консерванты и крахмал. Содержание белка и полезных веществ при это крайне низкое. Несмотря на это, есть крабовые палочки изредка можно, если сочетать их с овощами.

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«Полезнее всего есть их с овощами. Крабовые палочки могут быть частью разнообразного рациона, но не следует полагаться только на них», — подчеркнула эксперт.

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