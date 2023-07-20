Здоровье 20 июля 2023, 16:55 Писательница Арбатова назвала опасными таблетки для прерывания беременности

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Таблетки для прерывания беременности несут опасность для женского здоровья, поэтому их стоит запретить. Таким мнением поделилась писательница Мария Арбатова. Об этом сообщило ИА НСН.

Писательница выступила за то, чтобы изъять подобные препараты из свободного доступа. По ее словам, она неоднократно встречалась ситуациями, когда у девушек возникало кровотечение после приема таблеток. Некоторые же вовсе становятся неспособными вынашивать ребенка.

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«Люди не удаляют себе дома аппендицит. Самодеятельный аборт ведет к не меньшим рискам — это я говорю как тетенька 66 лет, на глазах у которой произошло очень много трагедий», — заявила она.