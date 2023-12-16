Здоровье 16 декабря 2023, 03:05 Пила только газировку и чай. Врачи на Тайване удалили из почки пациентки 300 камней Taiwan News: тайваньские врачи удалили 300 камней из почки женщины Unsplash

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На Тайване врачи удалили 300 камней из почки пациентки. По ее словам, вместо воды она пила только газировку и сладкий чай, сообщило издание Taiwan News.

Жительница острова по имени Сяо Юй угодила в больницу с болью в пояснице и высокой температурой. Врачи провели обследование, сделали рентген и обнаружили в почке сотни крошечных камней.

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Женщина рассказала медикам, что не любит воду. Врачи сделали вывод, что именно это привело к хроническому обезвоживанию и накоплению минералов в организме. Пациентке сделали экстренную операцию и извлекли из почки около 300 камней размером от пяти миллиметров до двух сантиметров. Хирурги заявили, что образования напоминали «приготовленные на пару булочки».

Пациентам, которые имеют проблемы с почками, следует исключить из рациона авокадо с высоким содержанием калия и богатый алкалоидами кофе.Злоупотребление этими продуктами грозит образованием камней в почках.