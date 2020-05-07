Пика может не быть. Эпидемию коронавируса в России удалось сгладить

В России может так и не наступить пик распространения коронавируса. В Роспотребнадзоре считают, что благодаря принятым мерам эта фаза будет сглаженной.

«Меры, принятые правительством РФ, руководством Роспотребнадзора, оказали существенное влияние, мы это увидели в Москве. Если бы мы этого не сделали, то рост и кривая заболеваемости были бы совершенно иные. Это позволило выиграть две-три недели до пикового роста, поэтому этого пика, который все ожидают, может и не быть», — сказал директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в интервью «России 24».

Он предположил, что пик будет сглаженным, а повышенная фаза заболеваемости пройдет не столь заметно.

В России, по информации на 7 мая, выявили больше 177 тысяч случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки в РФ зафиксировали 11 тысяч новых больных, до этого в течение четырех дней этот показатель держался на уровне 10 тысяч.

Дни до 11 мая в России объявлены нерабочими. В Москве и Подмосковье действует режим изоляции, жителям рекомендовали выходить из дома только по уважительной причине, а для использования транспорта нужно обязательно оформлять цифровой пропуск. С 12 мая в столичном регионе будет действовать масочный режим.