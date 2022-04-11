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    11 апреля 2022, 10:46

    Пик заболеваемости ОРВИ спрогнозировали в России

    Оксана Лавнюженко

    Врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева заявила, что спад заражений коронавирусом сменился подъемом заболеваний гриппом и ОРВИ, поскольку весенняя пора несет обманчиво теплую погоду. Об этом написала Lenta.ru.

    По прогнозам специалиста, в ближайшее несколько недель в России стоит ожидать подъема заболеваемости ОРВИ.

    «Сейчас распространен ОРВИ, который похож на грипп — высокая температура, которая держится продолжительное время, кашель, насморк, характерна ломота. В группе ОРВИ около 200 типов вирусов, именно этот сейчас распространен среди взрослых и детей», — процитировало ИА Nation News слова терапевта.

    В случае, если человек будет придерживаться режима сна и правильного питания, то его простудные заболевания могут обойти стороной. Вирусы ослабнут приблизительно в конце мая, заключила специалист.