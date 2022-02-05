Пик заболеваемости ковидом спрогнозировали в Роспотребнадзоре

Россия может оказаться на пике заболеваемости ковидом в середине февраля. Об этом предупредила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В ближайшие две-три недели, вполне вероятно, „омикрон“ станет доминирующим и в регионах, так как он добрался уже почти до всех субъектов РФ. И к середине февраля, а, возможно, и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось», — сказала Пшеничная РИА «Новости».

Она добавила, что на пике суточная заболеваемость будет на очень высоком уровне. При этом после резкого подъема количества новых заражений может произойти такое же значительное снижение заболеваемости. Аналогичная ситуация наблюдалась в некоторых странах.

Как отметила вирусолог, способы защиты от штамма «омикрон» не меняются. Необходимо проходить вакцинацию от коронавируса и не забывать ревакцинироваться. Также остаются актуальными маски и соблюдение социальной дистанции. Не стоит забывать о санитарно-гигиенических правилах. Пшеничная призвала всех избегать многолюдные места.