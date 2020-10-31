Пик заболеваемости COVID-19 в России спрогнозировали в Роспотребнадзоре

В российских регионах увеличение числа заболевших COVID-19 началось в разное время, поэтому пик не наступит одновременно. Ориентировочным периодом является начало-середина ноября. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Рост заболеваемости в разных регионах начался в разное время, поэтому и его пик придется на разный период. Ориентировочно это будет первая декада — середина ноября. Более точный прогноз давать сложно, так как на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов — и климатических, и социальных», — привел слова Горелова ТАСС.

Замдиректора добавил, что во время пика количество новых случаев коронавируса будет составлять около 20 тысяч. При этом многое будет зависеть от сознательности населения и соблюдения мер безопасности. По словам Горелова, не стоит бояться данных статистики по выявленным случаям инфицирования. Специалист призвал придерживаться вводимых мер и понимать всю сложность сложившейся эпидемической ситуации.

Всего за время пандемии в России выявили 1 599 976 случаев заболевания COVID-19. Вылечить удалось 1 200 560 человек. Скончались после заражения 27 656 пациентов.