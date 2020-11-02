Названа дата наступления пика пандемии коронавируса в Москве

Свой прогноз он основывает на математической модели, в основе которой лежит множество переменных. Количество инфицированных, срок инкубационного периода, уровень соблюдения эпидемических правил, интенсивность социальных контактов и другие.

Учет всех факторов позволяет выстраивать множество кривых, после анализа которых появляется долгосрочный прогноз. Для Москвы, судя по словам эксперта, он пока нерадостный.

«Сейчас ситуация в Москве развивается по средней кривой. Если мы по ней пойдем и дальше, то пик придется на 14 декабря — это около 192 тысяч активных больных», — рассказал Алексей Боровков.

Если столица продолжит свой путь в таком же темпе, то к концу января 2021 года можно ожидать достижения уровней майского пика, когда в городе зафиксировали около 115 тысяч пациентов. После этого пандемия начнет затухать и к началу марта можно ожидать не более 40 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией.

Это средний сценарий, но есть также позитивный и негативный. Если ситуация пойдет по оптимистической кривой, то пик пандемии придется на 17 декабря, а количество зараженных составит 133 тысячи человек.

При пессимистичном сценарии, пик наступит 8 декабря, но количество пациентов достигнет 260 тысяч человек. Это будет серьезная проблема для столичной системы здравоохранения.

По словам эксперта, ключевым коэффициентом остается интенсивность социальных контактов. Заражение происходит только за счет него. Это переменная, от которой зависит рост или затухание пандемии.

«Понятно, что любое скопление людей будет повышать коэффициент распространения инфекции, а самоизоляция, ношение масок, увеличение социальной дистанции — снижать», — отметил он.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в России выявили 1 636 871 случай заражения коронавирусом, из которых 18 665 — только за последние сутки. Выздоровели 1 225 673 человека. Летальными исходами заражение закончилось для 28 235 пациентов.