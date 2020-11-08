Пик гонки за вакциной от коронавируса наступит в январе 2021 года

В начале следующего года может наступит пик гонки за вакциной от COVID-19. К этому времени будут готовы первые отчеты о третьих этапах испытаний сразу нескольких препаратов.

«Если говорить о гонке (по созданию эффективной вакцины от SARS-CoV-2), то пик гонки случится в начале января 2021 года, когда все начнут меряться тяжелыми побочными эффектами», — сказал профессор Центра предпринимательства и инноваций «Сколтеха» Дмитрия Кулиш на онлайн-дискуссии «Гонка за вакциной — что нового?», организованной Harvard Club of Russia. Его слова приводит РИА «Новости».

В начале года выйдет отчет и по первой российской вакцине от коронавируса — «Спутник V». Результаты исследований расскажут о побочных эффектах, а также — помогает ли прививка вообще. После чего начнется подготовка к массовой вакцинации населения.

В Москве и Подмосковье обещали выпустить препарат «Спутник V» в гражданский оборот уже в начале следующего года. Тогда же должна начаться массовая вакцинация. Препараты получат не только граждане из групп риска.