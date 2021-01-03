«Пик еще не пройден». Врач предсказал рост новых случаев ковида после праздников

Количество новых случаев заражения коронавирусом в России может вырасти после праздников. При этом в Москве ситуация с заболеванием стабилизируется к концу января, а по всей стране — только к концу февраля.

Об этом РИА «Новости» рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

«Сейчас будет рост заболеваемости, после первых пяти дней праздников, через неделю, так как люди будут контактировать. К концу января в Москве, скорее всего, будет стабилизироваться ситуация, а по России — к концу февраля», — отметил он.

Тимаков подчеркнул, что сейчас в стране в целом стабильная, но напряженная ситуация с коронавирусом. Однако расслабляться пока рано. Он также отметил, что сейчас количество новых случаев снижается, потому что в новогодние праздники делают меньше тестов. При этом пик заболеваемости еще не пройден.

За последние сутки в России зафиксировали 24 150 новых случаев COVID-19, сообщили в оперштабе. При этом у 10% (2613 пациентов) не было клинических проявлений. За все время в стране коронавирус выявили у 3 236 787 человек. Темп прироста составил 0,8%.