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    03 января 2021, 11:57

    «Пик еще не пройден». Врач предсказал рост новых случаев ковида после праздников

    Нина Петлинова

    Количество новых случаев заражения коронавирусом в России может вырасти после праздников. При этом в Москве ситуация с заболеванием стабилизируется к концу января, а по всей стране — только к концу февраля.
    «Пик еще не пройден». Врач предсказал рост новых случаев ковида после праздников

    Об этом РИА «Новости» рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

    «Сейчас будет рост заболеваемости, после первых пяти дней праздников, через неделю, так как люди будут контактировать. К концу января в Москве, скорее всего, будет стабилизироваться ситуация, а по России — к концу февраля», — отметил он.

    Тимаков подчеркнул, что сейчас в стране в целом стабильная, но напряженная ситуация с коронавирусом. Однако расслабляться пока рано. Он также отметил, что сейчас количество новых случаев снижается, потому что в новогодние праздники делают меньше тестов. При этом пик заболеваемости еще не пройден.

    За последние сутки в России зафиксировали 24 150 новых случаев COVID-19, сообщили в оперштабе. При этом у 10% (2613 пациентов) не было клинических проявлений. За все время в стране коронавирус выявили у 3 236 787 человек. Темп прироста составил 0,8%.