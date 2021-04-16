Натуральные вещества терпены, найденные в стволе и корнях пихты сибирской, защищают и восстанавливают клетки печени после алкогольной интоксикации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на специалистов Института органической химии имени Арбузова Казанского научного центра РАН.

Терпены обладают сильнейшими гепатопротекторными свойствами.

Строение растительной клетки терпен схоже с животной. В организме человека эти вещества являются промежуточными или начальными звеньями в синтезе холестерина, сквалена, половых гормонов, стероидных гормонов, ферментов — то есть всех веществ, нужных для здоровой жизнедеятельности. Терпены помогают сохранить клетки в стабильном состоянии даже при возникновении неблагоприятных стрессовых условий.

«Исследования показывают перспективность применения терпенов для защиты печени от любого токсического воздействия, например, из-за нарушений в питании, химиотерапии, длительного применения лекарственных препаратов, воздействия вирусов», — рассказала кандидат медицинских наук Людмила Лацерус.

Для исследования ученые взяли терпены, которые содержатся именно в корнях и стволе пихты сибирской. Хвойники — очень стабильные растения-долгожители, некоторые из них доживают до четырех тысяч лет. Благодаря терпенам хвойные деревья не сбрасывают листву в 60-градусный мороз и 40-градусную жару.

Терпены проявляют высокую фармакологическую активность и при этом не оказывают нежелательных побочных эффектов на весь организм.