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    16 апреля 2021, 17:59

    Пихта восстановит печень алкоголиков — ученые

    Алена Макаренко

    Натуральные вещества терпены, найденные в стволе и корнях пихты сибирской, защищают и восстанавливают клетки печени после алкогольной интоксикации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на специалистов Института органической химии имени Арбузова Казанского научного центра РАН.

    Пихта восстановит печень алкоголиков — ученые

    Терпены обладают сильнейшими гепатопротекторными свойствами.

    Строение растительной клетки терпен схоже с животной. В организме человека эти вещества являются промежуточными или начальными звеньями в синтезе холестерина, сквалена, половых гормонов, стероидных гормонов, ферментов — то есть всех веществ, нужных для здоровой жизнедеятельности. Терпены помогают сохранить клетки в стабильном состоянии даже при возникновении неблагоприятных стрессовых условий.

    «Исследования показывают перспективность применения терпенов для защиты печени от любого токсического воздействия, например, из-за нарушений в питании, химиотерапии, длительного применения лекарственных препаратов, воздействия вирусов», — рассказала кандидат медицинских наук Людмила Лацерус.

    Для исследования ученые взяли терпены, которые содержатся именно в корнях и стволе пихты сибирской. Хвойники — очень стабильные растения-долгожители, некоторые из них доживают до четырех тысяч лет. Благодаря терпенам хвойные деревья не сбрасывают листву в 60-градусный мороз и 40-градусную жару.

    Терпены проявляют высокую фармакологическую активность и при этом не оказывают нежелательных побочных эффектов на весь организм.