Певица Слава заступилась за Волочкову после скандала в самолете

Певица Слава прокомментировала недавний скандал с участием балерины Анастасии Волочковой. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Instagram-аккаунт знаменитости.

По ее словам, людям не стоит пытаться заработать популярность на чужом имени. Она подчеркнула, что знаменитые люди тоже нуждаются в отдыхе, именно по этой причине во время полета в самолете Волочкову стоило оставить в покое.

Слава отметила, что бортпроводникам не стоило придираться к балерине и провоцировать ее на скандал из-за приспущенной маски.

Кроме того, Слава напомнила про похожую ситуацию с участием Ольги Бузовой. Фанаты вторглись в личное пространство телеведущей и начали хватать ее за плечи. По словам Славы, люди должны научиться соблюдать субординацию даже во время общения со звездами.

Певица также напомнила о том, что ее коллега Клава Кока «слила» кадры, на которых Ольга Бузова изображена в нетрезвом состоянии.

«И еще не дай бог таких друзей как Клава Кока», — заметила Слава.