08 августа 2023, 18:12
«Петроград»: оливковое масло снижает уровень холестерина в крови
Употребление оливкового масла в умеренных количествах поможет снизить уровень «плохого» холестерина в крови и улучшить работу нервной системы. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Петербургу.
В оливковом масле содержится большое количество калия, кальция, железа и натрия. Также продукт богат насыщенными кислотами и витаминами группы A, D, E, F. K.
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Отмечается, что оливковое масло снижает риски развития опухолевых заболеваний и стимулирует умственную деятельность.
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