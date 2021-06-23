Петербуржцы начали прививаться активнее

В Петербурге зафиксирован «бум» на вакцинацию от коронавируса. Количество желающих привиться увеличилось примерно в полтора раза, сообщила газета «Петербургский дневник».

Если раньше в прививочных пунктах проходили вакцинацию 80-100 человек в день, сейчас эта цифра увеличилась до 130-150 человек. Многим клиникам, которые предоставляют услугу вакцинации, пришлось организовать запись вместо живой очереди.

При этом жители северной столицы предпочитают вакцинироваться в специальных пунктах, а не в поликлиниках.

«Думаю, тот факт, что в поликлиниках здоровый пациент, пришедший на вакцинацию, может встретиться с больными пациентами, для многих является отталкивающим фактором при выборе места для проведения вакцинации. С моей точки зрения, это правильно, что в городе наряду с поликлиниками, куда обычно обращаются пациенты, требующие лечения, появляются так называемые центры здоровья, куда могут обратиться здоровые жители города в профилактических целях», — отметила кандидат медицинских наук Татьяна Веселова.

Сообщается, что дефицита вакцины в городе нет — ее хватит на всех.