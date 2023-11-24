Здоровье 24 ноября 2023, 13:36 Петербуржцев предупредили, что дефицит цинка ослабляет иммунитет

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Цинк в организме человека играет важную роль, потому что его дефицит приводит к ряду опасных последствий. Об этом сообщил Петроград со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Там объяснили, что при дефиците цинка значительно ослабевает и снижается иммунитет. Кроме того, опасен недостаток этого микроэлемента для беременных женщин. Он вызывает замедление развитие плода. А для детей дефицит цинка чреват низкими темпами роста.

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В Роспотребнадзоре отметили, что суточная норма составляет 15 миллиграммов. Цинка можно получить из БАДов или пищи, например, из порея.

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