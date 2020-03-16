Петербуржец с корабля Costa Pacifica рассказал о ситуации на борту

Корабль следует в Марсель без остановок. Хотя должен был причалить на Тенерифе, Лансароте и в Малаге. Эти порты отказались принять судно из-за распространения коронавируса.

Лайнер вышел из Рио-де-Жанейро 6 марта. Пассажир рассказал, что на территории Южной Америки не было никаких проблем. Однако позже было объявлено, что из-за введенного в Европе карантина многие государства отказались принимать круизные суда. Среди них Италия, Португалия и Испания.

Мужчина сообщил, что на корабле введен режим экономии. Так как неясно, на сколько дней хватит продуктов.

«Ограничивают еду и напитки. Еще один круизный лайнер компании Costa — Costa Magica – дрейфует в Карибском море. Его не принимает ни одна страна. Мы тоже готовимся к дрейфу», — пояснил он.