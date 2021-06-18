Петербуржец рассказал, что у него дважды был СОVID-19. Врач посоветовала переболевшим вакцинироваться

Житель Санкт-Петербурга Олег дважды переболел ковидом — в 2020 и 2021 годах. Инфекционист подтвердил, что повторное заражение коронавирусом возможно. Поэтому во избежание этого лучше вакцинироваться. Об этом написал «Царьград».

В первый раз мужчина заболел весной 2020 года. Тогда жена и сын подхватили инфекцию вместе с ним. Петербуржец попал в больницу, лежал под аппаратом искусственной вентиляции легких две ночи. Он не мог работать полтора месяца после выписки. Олег по профессии ювелир, а после болезни у него упало зрение и появилась мелкая дрожь в руках. Ему понадобилось серьезное медикаментозное лечение и реабилитация для восстановления рабочего состояния.

Через год он навестил родственников в Армавире. Оттуда мужчина вернулся с температурой 37. Вызвал врача, тест снова оказался положительным.

«Пережить еще раз ковид-кошмар — вот это „везение“», — заявил Олег.

Однако во второй раз он гораздо лучше перенес COVID-19.

Врач-инфекционист, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Антонина Иванова подтвердила, что повторное заражение коронавирусом возможно, но таких случаев фиксируется немного. Она посоветовала всем переболевшим ковидом более шести месяцев назад сдать анализы на антитела, а при их отсутствии пройти добровольную вакцинацию.

«Пока рано говорить о коллективном иммунитете в нашей стране. Несмотря на все возможности программы вакцинации, привито меньше 12% населения, которым рекомендовано это сделать», — заявила Иванова.

Если человек не может привиться по каким-либо причинам, он не должен забывать про профилактические меры: гигиену и масочный режим.