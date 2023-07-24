Здоровье 24 июля 2023, 19:06 Петербургский Роспотребнадзор посоветовал давать детям специальную бутилированную воду

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Детям стоит давать полезную воду с достаточным количеством микроэлементов, поэтому кипяченая для них не подходит. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Петербургу.

Также не справляются на 100% и домашние фильтры. Поэтому специалисты ведомства посоветовали покупать для ребенку специальную детскую воду в бутылке. Выбор стоит делать в пользу прозрачной жидкости, в которой не будет осадка.

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