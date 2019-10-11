Петербургский онкодиспансер опроверг данные о низких зарплатах санитарок

В ответ на опубликованную «Альянсом врачей» информацию о низком уровне зарплат санитарок химиотерапии, Городской клинический онкологический диспансер Санкт-Петербурга назвал размер их жалованья.

В ответ на запрос РИА «Новости», руководство больницы сообщило, что базовый оклад составляет 19 тысяч рублей.

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«Однако каждое учреждение предоставляет возможность младшему персоналу заработать больше, эффективно и честно выполняя свои должностные обязанности. В Городском клиническом онкодиспансере доплата за расширение объема работы в пределах своего рабочего времени, о которой говорится в ролике, была отменена по решению самих санитарок отделения химиотерапии. Между тем за сентябрь диапазон их зарплат составил от 28 до 42 тысяч рублей», — говорится в ответе онкодиспансера на запрос РИА Новости.

Причем, к концу года по итогам периода зарплата должна достигнуть 54,83 тысяч рублей. Следовательно, дорожная карта выполняется, соответствующая показателям майских указов российского президента выполняется.

Медучреждение также сообщило, что диспансер не испытывает кадрового голода, и все ставки отделения химиотерапии укомплектованы. Младший медицинский персонал требуется только в реанимацию и на посты интенсивной терапии.

Главный врач Городского клинического онкологического диспансера Эльдар Топузов утверждает, что на встрече с лидером «Альянса врачей» Анастасией Васильевой нашел с ней общие точки соприкосновения. Но признал, что есть вопросы, которые он надеется решить в рабочем порядке.

В опубликованном накануне видеоматериале «Альянса врачей», одна из санитарок онкодиспансера пожаловалась на низкую зарплату в размере 24 тысяч. Она также рассказала о необоснованной отмене доплат и нехватку персонала в отделении химиотерапии.