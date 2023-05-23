23 мая 2023, 11:54
«Петербургский дневник» напомнил о важности прохождения диспансеризации перед отпуском
Для того, чтобы долгожданный отпуск не принес никаких неожиданностей со здоровьем и оставил после себя только приятные воспоминания, перед отдыхом россиянам следует пройти плановую диспансеризацию. Об этом сообщила член Комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева в беседе с «Петербургским дневником».
По словам эксперта, помимо стандартных профилактических осмотров и обследований россияне также могут пройти шесть онкоскринингов.
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Как сообщили «Народные новости», в прошлом году в ходе плановых диспансеризаций и медосмотров у петербуржцев выявили более 1,6 миллиона случаев заболеваний.
Врачи
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