Здоровье 23 мая 2023, 11:54 «Петербургский дневник» напомнил о важности прохождения диспансеризации перед отпуском

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Для того, чтобы долгожданный отпуск не принес никаких неожиданностей со здоровьем и оставил после себя только приятные воспоминания, перед отдыхом россиянам следует пройти плановую диспансеризацию. Об этом сообщила член Комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева в беседе с «Петербургским дневником».

По словам эксперта, помимо стандартных профилактических осмотров и обследований россияне также могут пройти шесть онкоскринингов.

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Как сообщили «Народные новости», в прошлом году в ходе плановых диспансеризаций и медосмотров у петербуржцев выявили более 1,6 миллиона случаев заболеваний.