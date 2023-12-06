Здоровье 06 декабря 2023, 16:48 «Петербургский дневник»: лук, лимон, хрен и клюква подавляют рост болезнетворных бактерий

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Такие продукты, как лук, чеснок, хрен, лимон и клюква способны подавлять рост и развитие болезнетворных бактерий, особенно в период ОРВИ и простуд. Об этом газете «Петербургский дневник» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора города.

Все дело в том, что все они имеют высокое содержание фитонцидов, витаминов и микроэлементов. Особенно рекомендуется включить в рацион лук, хрен, лимон и клюкву людям с проблемами сердца и сосудов, а также тем, у кого снижен иммунитет.