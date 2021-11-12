Петербургских пенсионеров пообещали «не отлавливать» для вакцинации

Жителей Петербурга старше 60 лет никто не будет «отлавливать» для вакцинации от ковида. Об этом заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Не будет никто отлавливать [пенсионеров]. С ними попытаются созвониться либо участковые врачи, либо медицинские сестры и пригласить на вакцинацию», — сказал Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Если человек будет готов прийти в пункт вакцинации, то ему сразу же предоставят такую возможность. Когда у привившегося сформируется иммунитет, он сможет снова пользоваться всеми привычными активностями.

Главный государственный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова 9 ноября выпустила постановление об обязательной вакцинации. Привиться от коронавируса должны жители города старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями. Первую прививку необходимо сделать до 15 декабря, а вторую — до 15 января 2022 года. Всем, кто не пройдет вакцинацию, ограничат доступ к кафе и ресторанам, а также к ряду бытовых услуг. Подобные правила уже действуют в 14 регионах страны.