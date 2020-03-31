Петербургские ученые предложили лечить осложнения от коронавируса препаратом, который использовали при свином гриппе
Петербургские ученые считают, что при осложнениях на легкие, вызванных коронавирусом, поможет препарат, который использовали для борьбы со свиным гриппом и при остром респираторном дистресс-синдроме. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Исследователи рассказали, что «пациенты с коронавирусной инфекцией умирают не от самого вируса, а от острого респираторного дистресс-синдрома — появления гиалиновых мембран, замещения легочной ткани фиброзной тканью», а препарат «помогает поддерживать альвеолу в расправленном состоянии».
Изначально его использовали для лечения недоношенных детей, но препарат оказался эффективным и для взрослых с тяжелой пневмонией.