Петербургские ученые предложили лечить осложнения от коронавируса препаратом, который использовали при свином гриппе

Исследователи рассказали, что «пациенты с коронавирусной инфекцией умирают не от самого вируса, а от острого респираторного дистресс-синдрома — появления гиалиновых мембран, замещения легочной ткани фиброзной тканью», а препарат «помогает поддерживать альвеолу в расправленном состоянии».

Изначально его использовали для лечения недоношенных детей, но препарат оказался эффективным и для взрослых с тяжелой пневмонией.