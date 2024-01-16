Здоровье 16 января 2024, 17:26 Петербургские офтальмологи сделают блокадникам 60 операций по замене хрусталика глаза за один день

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Сразу 60 операций по замене хрусталика глаза при катаракте проведут петербургские офтальмологи жителям блокадного Ленинграда и ветеранам Великой Отечественной войны 19 января. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Акция приурочена к 81-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. По словам губернатора Александра Беглова, оперативное лечение катаракты значительно повысит качество жизни пожилых людей и станет замечательным подарком.

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Мероприятие также станет одним из первых в серии, направленной на целевую помощь блокадникам и ветеранам.