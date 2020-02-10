Петербургские медики напугали ребенка, вернувшегося из Китая

По словам матери девочки, причиной для визита была их недавняя поездка в Китай. С семьей никто не связывался и не предупреждал о медицинских проверках. Но 30 января, спустя неделю после возвращения, люди в защитных костюмах стояли на пороге их квартиры с требованием сдать анализы.

Ребенок открыл незнакомым людям дверь. Сказал, что родителей нет дома и дозвониться до мамы не может. Неизвестные же, в свою очередь, настояли на том, чтобы сдать пробы, и маленькая девочка поддалась уговорам взрослых.

Эта история закончилась хорошо и неизвестные люди были действительно сотрудниками районной поликлиники и Роспотребнадзора.

«Мы связались с надзорным ведомством. Нам подтвердили, что данная ситуация имела место быть, и признали: сотрудники действительно превысили полномочия. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — подчеркнула Светлана Агапитова.

Она отметила, что хоть их намерения были благими — защитить население от страшного вируса, это не повод нарушать права юных граждан.

«В этой истории есть и еще один немаловажный нюанс. Почему 10-летняя девочка открыла дверь незнакомым людям? Мне кажется, стоит еще раз поговорить с ребенком о правилах безопасного поведения», — обратила внимание уполномоченный по правам ребенка.

Китайский коронавирус продолжает распространяться по миру . От инфекции скончались уже 908 человек, заражены более 40,1 тысячи граждан. Выздоровели и выписаны пока только 3281 человек. В провинцию Хубэй на борьбу новым вирусом прибыли со всего Китая почти 12 тысяч медиков. ВОЗ направила в КНР экспертную группу для изучения ситуации с коронавирусной инфекцией.