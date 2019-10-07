Петербургские детсадовцы заболели дизентерией

Среди сотрудников и воспитанников детского сада №145 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга зафиксировано 11 случаев кишечной инфекции. У двоих сотрудников и девяти детей диагностирована дизентерия.

«В период с 25 сентября по 7 октября зарегистрировано 11 случаев кишечных инфекций, в том числе девять случаев среди воспитанников и два случая среди сотрудников детского сада. Санитарно-эпидемиологическое расследование начато незамедлительно 27 сентября. На 7 октября диагноз дизентерии установлен у девяти воспитанников и одного воспитателя детского сада», — указано в сообщении городского Роспотребнадзора.

По сведениям ведомства, двое заболевших детей отправлены в детскую городскую больницу № 5 имени Филатова, один взрослый направлен в клиническую инфекционную больницу имени Боткина. По состоянию на понедельник, 7 октября, в стационарах оставались два пациента.

Как выяснилось в ходе расследования, заболевшие дети посещают младшую группу детсада «Почемучки». В этой же группе работает заболевший воспитатель. Кормили воспитанников и персонал продуктами с собственной кухни садика. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Роспотребнадзор рассказал об опасности домашних продуктов Подробнее

Кроме того, в пищеблоке нарушали поточность технологических процессов, отсутствовало необходимое технологическое и моечное оборудование, были нарушены условия хранения овощей и яиц. Также не были созданы условия для личной гигиены персонала.

Новых случаев заболевания не зарегистрировано. Ситуацию взял под контроль городской Роспотребнадзор.