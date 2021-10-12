Петербург занял первое место по недосыпу жителей

Около половины жителей Санкт-Петербурга страдают от нарушений сна. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на результаты опроса производителей носимых устройств Garmin и крупнейшей в России платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

При этом за последние полгода качество сна стало хуже у трети участников опроса. 28% жителей рассказали, что стали спать в разы лучше. 38% отметили, что не испытали никаких изменений. 46% петербуржцев отметили, что регулярно сталкиваются с проблемами со сном. Из них 67% испытывают сонливость в течение дня, почти 61% не может спокойно засыпать. Еще 40% заявили о том, что просыпаются среди ночи.