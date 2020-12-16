Петербург закупит 210 морозильных камер для хранения вакцины от COVID-19

Власти Санкт-Петербурга «в срочном порядке» закупают 210 морозильных камер, необходимых для хранения вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.

Вакцина поступает в жидком виде и требует хранения при температуре не выше –18 градусов. Из-за недостатка холодильников в городе медленно разворачиваются прививочные пункты, рассказал чиновник.

«В каждом прививочном пункте должно быть три морозильные камеры. Сейчас мы в срочном порядке закупаем 210 камер», — сказал он в эфире канала «Санкт-Петербург».

Эргашев сообщил, что по состоянию на 15 декабря в Петербурге работали два прививочных пункта, 16 декабря их число увеличится до 14, а к 25 декабря будет работать 70 точек.

В городе вакцинировали порядка 400 медиков. В первую очередь планируют привить 110 тысяч врачей, учителей, социальных работников и силовиков. Прививка является добровольной, добавил вице-губернатор.

В Петербург уже поступило 5,5 тысячи доз вакцины «Спутник V» и тысяча доз препарата «ЭпиВакКорона». До конца месяца власти ожидают поставки 100 тысяч доз вакцины от COVID-19, рассказал первый замглавы комитета по здравоохранению города Андрей Сарана.

Вакцину «ЭпиВакКорона» хранят при температуре от +2 до +8 градусов, сообщал ранее ее разработчик, новосибирский центр «Вектор».