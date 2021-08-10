Петербург обогнал Москву по суточному приросту заразившихся коронавирусом

За сутки в России медики выявили 21 378 новых случаев заражения коронавирусом. За этот период выздоровели 18 729 пациентов, скончались — 792. Санкт-Петербург обогнал Москву по суточному приросту. Данные об этом появились на сайте оперштаба.

За все время пандемии в стране коронавирусом заразились 6 491 288 россиян. Выздоровели за этот период 5 788 710 человек, погибли — 166 442. Врачи сделали более 169,7 миллиона ПЦР-тестов.

Санкт-Петербург обогнал Москву по суточному приросту. Коронавирус был обнаружен у 1811 жителей, что на 4,4% меньше, чем вчера. Выздоровели за это время 1972 человека, умерли 49 пациентов — прирост составил 22,5%.

Следом идет Москва, где за сутки вирус выявили у 1639 горожан, что на 23,8% меньше, чем день назад. Выздоровели и выписались 3072 пациента, погиб 61 человек.

В Московской области медики обнаружили 1309 новых случаев заражения — это на 12% меньше, чем в понедельник. За этот период болезнь смогли побороть 1922 пациента, скончались — 29, что на 7,4% больше, чем 9 августа. В Подмосковье с начала пандемии сделали 10 247 363 ПЦР-теста. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Чукотском автономном округе за это время заразились только два жителя.