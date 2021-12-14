Песков заявил о недостаточной изученности «омикрон»-штамма

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» пока недостаточно изучен. Тем не менее Россия готова к новым, в том числе экстремальным, нагрузкам на здравоохранение.

«Лучше всего надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Наверное, вот это должно быть нашим кредо. В плане готовности — вы знаете, что благодаря работе нашего правительственного штаба у нас вся логистика готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения. Прошлая волна — мы через нее прошли, позапрошлая волна — мы через нее прошли. Мы видим, что наработано много опыта», — процитировало Пескова РИА «Новости».

По его словам, о недостаточной изученности «омикрона» говорят диаметрально противоположные мнения ученых.

«Безусловно, это новый штамм, это новая угроза», — сказал Песков.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о наличии тест-системы для выявления «омикрон»-штамма коронавируса.

«Омикрон»-штамм впервые зафиксировали в ноябре в Африке. Оттуда этот вариант коронавируса распространился и в другие страны. По последней информации, в России выявлены два случая заражения.