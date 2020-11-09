Песков заявил, что ситуация с COVID-19 в России «остается тревожной»

«Мы уже говорили, что ситуация действительно остается тревожной. Правительственный штаб занимается этой ситуацией ежечасно. Особое внимание на регионы, где уже испытывается перегрузка системы здравоохранения», — процитировало представителя Кремля ИА RNS.

Он напомнил, что правительство выделило на борьбу с COVID-19 в РФ дополнительные средства.

Песков добавил, что не все государства вводят локдаун и имеют потенциал для «заморозки» экономики и точечного введения ограничений в различных регионах.