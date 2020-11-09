Песков заявил, что ситуация с COVID-19 в России «остается тревожной»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в нашей стране остается непростой, сообщило РИА «Новости».
«Мы уже говорили, что ситуация действительно остается тревожной. Правительственный штаб занимается этой ситуацией ежечасно. Особое внимание на регионы, где уже испытывается перегрузка системы здравоохранения», — процитировало представителя Кремля ИА RNS.
Он напомнил, что правительство выделило на борьбу с COVID-19 в РФ дополнительные средства.
Песков добавил, что не все государства вводят локдаун и имеют потенциал для «заморозки» экономики и точечного введения ограничений в различных регионах.