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    09 ноября 2020, 13:52

    Песков заявил, что ситуация с COVID-19 в России «остается тревожной»

    Полина Петрова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в нашей стране остается непростой, сообщило РИА «Новости».
    Песков заявил, что ситуация с COVID-19 в России «остается тревожной»

    «Мы уже говорили, что ситуация действительно остается тревожной. Правительственный штаб занимается этой ситуацией ежечасно. Особое внимание на регионы, где уже испытывается перегрузка системы здравоохранения», — процитировало представителя Кремля ИА RNS.

    Он напомнил, что правительство выделило на борьбу с COVID-19 в РФ дополнительные средства.

    Песков добавил, что не все государства вводят локдаун и имеют потенциал для «заморозки» экономики и точечного введения ограничений в различных регионах.