Песков выразил обеспокоенность динамикой заболеваемости COVID-19 в России и мире

Количество заболевших растет не только в России, но и во всем мире. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Цифры действительно растут. Видим, что кривая поползла вверх, это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая динамика тревожная наблюдается», — сказал он.

При этом ответственность за заботу о здоровье Песков возложил на самих людей. Он отметил, что никто никого не ограничивает в мерах предосторожности. Также он назвал ношение масок самостоятельным решением,

Пресс-секретарь президента России отметил, что часть администрации главы государства соблюдают базовые меры антикоронавирусной безопасности. По его словам, некоторые сотрудники носят маски и вне рабочего места.

«Это право каждого человека», — подытожил он.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что текущая волна заболеваемости COVID-19 достигнет пика к концу лета.