Песков рассказал о здоровье Путина

Песков отметил, что о состоянии здоровья президента можно судить по его насыщенному рабочему графику. Несмотря на то, что все встречи и контакты сейчас проходят в режиме видеоконференций, день Владимира Путина не стал свободнее.

Самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время. И естественно, работать приходится гораздо более интенсивно Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что большинство сотрудников администрации, которые так или иначе обеспечивают деятельность Владимира Путина, ежедневно проверяются на коронавирус. Ранее Песков сообщал, что сам президент также регулярно тестируется на COVID-19.

24 марта Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке — там лечат пациентов с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом. 31 марта стало известно, что главврач медицинского учреждения Денис Проценко заболел COVID-19. Именно он проводил Путину экскурсию по больнице.

По последней информации, в России новый тип коронавирусной инфекции зафиксировали у 13 584 пациентов. Из них 106 человек умерли, еще 1045 заболевших смогли полностью выздороветь. Больше всего случаев заражения выявили в Москве — там диагноз подтвержден у 8852 человек.

Некоторые пациенты с легкой формой коронавируса лечатся на дому — они должны соблюдать строгий карантин. За его нарушение уже оштрафовали 26 жителей столицы — их отправили в обсервации, где они будут находиться до полного выздоровления.