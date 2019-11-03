Песков рассказал о недостатках российского здравоохранения

Он напомнил, что до 2008 года в результате выполнения национального проекта в начальном звене медицины произошел существенный прорыв. Однако за 10 лет все осталось на том же уровне.

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«С сожалением можно признать, что система, по всей видимости, просто не так отлажена, чтобы самообновляться, и, наверное, нет механизмов саморегулирования, которые обеспечивали бы необходимый высокий уровень и в оснащенности оборудованием, и техникой, и врачами и так далее», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова вопрос заключается не только в материальном обеспечении медицины. Он отметил, что у государства есть деньги. Главная проблема в эффективности их использования,

«Закупают современное оборудование, его нужно опять покупать, но, чтобы им пользовались, нужно подготовить врачей. Врача можно подготовить, но как стимулировать желание врача поехать в сельскую местность или поехать в отдаленный регион и там работать?» — объяснил он ситуацию в медицине.

Ранее в этой же программе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что оптимизация системы здравоохранения в ряде российских регионах прошла неудачно.

Президент России Владимир Путин в минувший четверг провел в Калининградской области заседание Госсовета, где поднимался вопрос главных проблем системы здравоохранения в стране. Российский лидер заявил, что сегодня людям не важно к муниципальным или федеральным ветвям власти относится та или иная ступень системы здравоохранения. Главным остается предоставление качественного медицинского обслуживания. Он отметил, что в некоторых регионах начинают устраивать оптимизацию медицинских учреждений, но вместо вдумчивого процесса и анализа делается все это схематично.