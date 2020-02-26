Песков прокомментировал обвинения в дискриминации граждан Китая
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, ответил на обвинения в дискриминации граждан Китая. По его словам, проверяют всех людей, а не только жителей КНР. Об этом написало ИА Ura.ru.
Ранее посольство Китая в России попросило мэрию прекратить осмотр китайских граждан в общественном транспорте. В обращении сообщается, что проверяют исключительно граждан КНР из-за угрозы распространения коронавируса.
«Мы дорожим и ценим наши партнерские отношения с Китаем, не может идти и речи о каких-то дискриминационных мерах», —заявил Песков.
Он также подчеркнул, что на входе в Кремль при проведении публичных мероприятий также совершается проверка.