Песков прокомментировал обвинения в дискриминации граждан Китая

Ранее посольство Китая в России попросило мэрию прекратить осмотр китайских граждан в общественном транспорте. В обращении сообщается, что проверяют исключительно граждан КНР из-за угрозы распространения коронавируса.

«Мы дорожим и ценим наши партнерские отношения с Китаем, не может идти и речи о каких-то дискриминационных мерах», —заявил Песков.

Он также подчеркнул, что на входе в Кремль при проведении публичных мероприятий также совершается проверка.