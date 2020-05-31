Песков отказался от рукопожатий

«Как это ни жаль, но вот я, например, сейчас уже научился людям не протягивать руку, чтобы поздороваться. Сначала было очень тяжело это сделать», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь главы государства перенес коронавирус. Об этом стало известно 12 мая, когда он и его супруга Татьяна Навка попали в больницу. Компьютерная томография показала, что у пресс-секретаря президента двусторонняя пневмония. Во время болезни он полностью потерял обоняние и вкус, не мог отличить клубнику от курицы.

По словам Пескова, с 1 мая он соблюдал режим самоизоляции, когда коронавирус выявили у одного из сотрудников Кремля. Спустя несколько дней пресс-секретарь заметил и у себя первые симптомы новой инфекции.

За время лечения Песков отрастил усы и бороду. Он пообещал избавиться от растительности на лице, когда коронавирус будет побежден.