    31 мая 2020, 17:59

    Песков отказался от рукопожатий

    Алена Макаренко

    Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отказался от рукопожатий при встречах из-за пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
    Песков отказался от рукопожатий

    «Как это ни жаль, но вот я, например, сейчас уже научился людям не протягивать руку, чтобы поздороваться. Сначала было очень тяжело это сделать», — отметил он.

    Ранее пресс-секретарь главы государства перенес коронавирус. Об этом стало известно 12 мая, когда он и его супруга Татьяна Навка попали в больницу. Компьютерная томография показала, что у пресс-секретаря президента двусторонняя пневмония. Во время болезни он полностью потерял обоняние и вкус, не мог отличить клубнику от курицы.

    По словам Пескова, с 1 мая он соблюдал режим самоизоляции, когда коронавирус выявили у одного из сотрудников Кремля. Спустя несколько дней пресс-секретарь заметил и у себя первые симптомы новой инфекции.

    За время лечения Песков отрастил усы и бороду. Он пообещал избавиться от растительности на лице, когда коронавирус будет побежден.