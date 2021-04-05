facebook_pixel
    05 апреля 2021, 14:46

    Песков объяснил рост числа желающих вакцинироваться от коронавируса

    Александр Блинов

    В России заметными темпами растет число людей, желающих сделать прививку от коронавируса. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС.

    Песков объяснил рост числа желающих вакцинироваться от коронавируса

    Количество россиян, желающих вакцинироваться от коронавируса, растет достаточно быстрыми темпами, заметил представитель Кремля. Песков связал это с развитием информационной кампании в СМИ, а также тем, что уже привившиеся россияне стали примером для остальных.

    Чем больше информации о прививках, тем сознательнее становятся россияне, которые решают вакцинироваться, чтобы обезопасить себя и близких, отметил пресс-секретарь.

    Песков напомнил, что в марте президенту в ходе совещания дорожили, что объемы производства вакцин от коронавируса в России увеличиваются каждый месяц.

    Ранее сообщалось, что количество россиян, которые получили обе дозы вакцины от коронавируса, с начала марта выросло почти в полтора раза.

    Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее дал стопроцентную гарантию, что спустя три недели после второго укола вакциной «Спутник V» заболеть ковидом в тяжелой форме невозможно.