Песков объяснил рост числа желающих вакцинироваться от коронавируса

В России заметными темпами растет число людей, желающих сделать прививку от коронавируса. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС.

Количество россиян, желающих вакцинироваться от коронавируса, растет достаточно быстрыми темпами, заметил представитель Кремля. Песков связал это с развитием информационной кампании в СМИ, а также тем, что уже привившиеся россияне стали примером для остальных.

Чем больше информации о прививках, тем сознательнее становятся россияне, которые решают вакцинироваться, чтобы обезопасить себя и близких, отметил пресс-секретарь.

Песков напомнил, что в марте президенту в ходе совещания дорожили, что объемы производства вакцин от коронавируса в России увеличиваются каждый месяц.

Ранее сообщалось, что количество россиян, которые получили обе дозы вакцины от коронавируса, с начала марта выросло почти в полтора раза.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее дал стопроцентную гарантию, что спустя три недели после второго укола вакциной «Спутник V» заболеть ковидом в тяжелой форме невозможно.