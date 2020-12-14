Песков объяснил, будут ли в РФ вводить жесткий карантин на Новый год

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Кремле не рассматривают введение новых ограничительных мер в праздничные дни по западному сценарию, пишет сайт «Политика сегодня».

Отмечается, что с 16 декабря в Германии будет введен полный локдаун. В стране закроют все учреждения помимо продуктовых магазинов. При этом людям нельзя будет выходить из своих домов. Кроме этого, во Франции с 15 декабря начнет действовать комендантский час, а в Швеции кафе и магазины закрывают в 19:00.

Накануне президент России Владимир Путин потребовал внимательно следить за тем, чтобы в стационары попадали те, кто действительно нуждается в госпитализации. Власти, по словам главы страны, выделили финансы из федерального бюджета на бесплатные лекарства для тех, кто лечится от COVID-19 на дому. Данное решение помогло снизить загруженность коечного фонда.