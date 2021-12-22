Песков назвал «Спутник V» и «Спутник Лайт» наиболее эффективными в мире против «омикрона»

«Спутник V» и «Спутник Лайт» в мире наиболее эффективны против «омикрон»-штамма коронавируса, это понятно уже сейчас. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В интервью телеканалу «Россия 24» Песков отметил, что он привился «Спутником Лайт», несмотря на достаточно высокий уровень антител, который у него был. Как отметил пресс-секретарь главы государства, вакцину «Спутник Лайт» он поставил себе, чтобы застраховаться.

«Тем более, что уже сейчас понятно, что „Спутник V“ и „Спутник Лайт“ в мире наиболее эффективны против нового штамма „омикрон“», — привел ТАСС слова Пескова.

Вариант коронавируса «омикрон» схож по симптомам с обычным сезонным гриппом. По сведениям ученых, для эффективной борьбы с новым штаммом следует пройти полную вакцинацию. В том случае, если человек ранее уже переболел ковидом, ему следует сделать ревакцинацию.

По состоянию на 22 декабря новый штамм COVID-19 был обнаружен в России у 41 человека. Этот штамм часто поражает молодых людей и особенно детей. Большое количество заражений выявили именно среди этих групп.