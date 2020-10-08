Песков назвал растущее число коронавирусных случаев в России поводом для беспокойства

Последние статистические данные по коронавирусу в стране — повод для беспокойства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, что руководители регионов лучше видят сложившуюся ситуацию с распространением вируса, поэтому они продолжают реализовывать свои полномочия в условиях пандемии.

«Действительно, статистика является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное — является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас», — передает РИА «Новости» слова Пескова.

Пресс-секретарь добавил, что отсутствие масок на людях в общественных местах только спровоцирует рост заразившихся. Тем не менее Песков отметил, что весенний опыт позволяет сейчас системе здравоохранения уверенно себя чувствовать на фоне роста заболевших.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что на данный момент не стоит говорить о новой волне коронавируса в России, сообщила газета «Известия». По ее мнению, вирус только пришел. Нужно дождаться завершения сезонного цикла, чтобы понять, где какая волна.