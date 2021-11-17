Песков назвал продление антикоронавирусных мер до 2024 года техническим решением

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал продление в РФ антикоронавирусных мер Роспотребнадзором до 2024 года техническим решением. Его слова передал ТАСС.

Представитель Кремля объяснил журналистам, что если пандемия прекратится, то все меры всегда можно будет снять досрочно, но конца и края ей пока нет.

«Это необходимо, чтобы каждый раз не продлевать. Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому, я думаю, это чисто техническое решение», — прокомментировал он официальное продление правил и ограничений, профилактирующих коронавирус.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики новой коронавирусной инфекции до 2024 года. Постановление об этом появилось на сайте правовой информации. Закон вступил в силу 17 ноября 2021 года.