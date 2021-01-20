Песков назвал причины сбоев в массовой вакцинации в регионах

Он пояснил, что процесс производства двух компонентов вакцины — это масштабная задача, которая только набирает обороты.

«Нельзя исключать, что где-то с учетом роста спроса на эту вакцину могут возникать временные затруднения», — подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, нехватка препарата от коронавируса в ряде регионов также связана с тем, что вакцину приходится доставлять на очень большие расстояния, что требует времени. Песков исключил вину субъектов в этой ситуации.

«Речь идет об обширной географии нашей страны», — сказал он.

Ura.ru напомнило, что в начале недели власти Челябинской и Свердловской областей объявили, что у них закончились первые дозы препаратов вакцины от коронавируса «Спутник V». Новые поставки ожидаются только к концу недели.

В оперативном штабе Екатеринбурга заявили, что в ряде больниц за первые две недели вакцинации уже израсходовали поступившие к ним дозы препаратов. В ближайшее время в регион доставят новые крупные партии.

Масштабная вакцинация в России началась 18 января. В Московской области прививку от коронавируса получили более 30 тысяч жителей. Всего планируется привить более 3,5 миллиона человек для формирования коллективного иммунитета. Вакцинацию жители проходят добровольно. Прививку делают бесплатно при предъявлении полиса ОМС.