Песков назвал огромным успехом использование «Спутника V» более чем в 70 странах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что считает успехом Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) использование вакцины «Спутник V» более чем в 70 странах. Об этом он сказал в эфире канала «Россия 24».

«Рынок фармы и рынок вакцин — это в целом очень агрессивный рынок, где огромная конкуренция, потому что ты соперничаешь с глобальными компаниями, бюджет которых сопоставим с бюджетом большинства стран мира. Взять там Pfizer, AstraZeneca и так далее», — сказал Песков.

Он добавил, что перечисленные компании не всегда являются дружелюбными к своим конкурентам. Тот факт, что РФПИ смог продвинуть использование вакцины в более чем 70 странах мира — огромный успех, заметил Песков.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Она стала первым в мире препаратом, который был зарегистрирован в качестве борьбы с коронавирусом.

На данный момент препарат одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек.

Всемирная организация здравоохранения до сих пор не зарегистрировала «Спутник V». Эксперты ВОЗ планируют посетить Россию не ранее января 2022 года, чтобы ознакомиться с технической документацией вакцины.