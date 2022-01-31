Песков исключил введение всероссийского локдауна

Российские власти не обсуждают введение федерального локдауна на фоне резкого роста числа заражений коронавирусом. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По просьбе журналистов он прокомментировал появившиеся публикации в Telegram-каналах о том, что федеральные власти рассматривают введение ужесточения ограничений из-за ухудшения эпидемической ситуации.

«Вопрос неактуален, не обсуждается», — ответил Песков на вопрос о возможности введения всероссийского локдауна.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 124 070 новых случаев заражения коронавирусом. Количество госпитализированных составило 9090 человек. Это на 8% меньше, чем днем ранее. Умер 621 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели после перенесенного заболевания 30 130 россиян.