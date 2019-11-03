«Первыми почувствуют ухудшение»: врач рассказал, кому надо подготовиться к аномальному теплу в Москве

По его словам, сначала человек почувствует общее недомогание, а вот дальнейшая реакция организма зависит от уже имеющихся заболеваний и иммунитета. Врач отметил, кому лучше всего приготовиться к влиянию приходящей теплой погоды.

Субтропическое тепло заглянет в Центральную Россию в ноябре Подробнее

«Это пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, те, у кого уже есть артериальная гипертензия, кто ведет малоактивный образ жизни, у кого проблемы с психосоматикой, „вегетатики“, диабетики. Они первыми почувствуют ухудшение состояния», — пояснил Виктор Лишин.

Врач отметил, что реакция организма может проявится в виде головных болей, неприятных ощущений за грудной клеткой и тяжести в ногах.

Для сохранения нормального состояния здоровья врач-терапевт Виктор Лишин дал общие рекомендации. Прежде всего больше двигаться, правильно питаться, делать легкую зарядку и не засиживаться на одном месте и главное — пить воду.

Он особо подчеркнул, что сегодня это очень распространенная проблема, которую многие просто игнорируют. Но когда организму не хватает воды в организме, то начинаются различные проблемы.

Аномальное для ноября субтропическое тепло придет в московский регион на следующей неделе. Вторник и среда могут стать самыми теплыми днями ноября. При этом подниматься температура будет уже в воскресенье, когда воздух прогреется до +8…+13 градусов. Для начала ноября это очень высокие показатели.