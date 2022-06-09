Первым вакцину от COVID в рамках исследований введут детям 9-11 лет — Гинцбург
Глава Центра Гамалеи Гинцбург: первым вакцину от COVID-19 получат дети 9-11 лет
Вакцинация детей от коронавируса в рамках клинических исследований начнется с возрастной категории 9-11 лет. Предварительный скрининг уже прошли первые 16 добровольцев вместе с родителями. Об этом сообщил ТАСС директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, препарат сначала введут детям в возрасте от девяти до 11 лет, и только после этого «пойдет более младший возраст» — от шести до девяти лет.
«16 детей в возрасте 9-11 лет с родителями на базах двух медицинских центров уже прошли предварительный скрининг и дали свое согласие», — привело агентство слова своего собеседника.
По мнению Гинцбурга, для лучше защиты от коронавируса необходимо использовать сочетание инъекционной и назальной вакцины. Первую в мире назальную вакцину от коронавируса Минздрав РФ зарегистрировал 1 апреля.
В мае число подтвержденных случаев СОVID-19 выросло примерно на 15,9 миллиона человек. Это на треть меньше, чем было зафиксировано в апреле и соответствует уровню октября 2021 года. Смертность при этом упала и оказалась на самом низком уровне с начала весны 2020 года.