Первый зараженный коронавирусом на Чукотке рассказал, где мог подцепить инфекцию

Мужчина сообщил изданию, что в Европе был еще до карантина. После этого он находился в Санкт-Петербурге с друзьями. У них не было симптомов коронавирусной инфекции, уверяет житель Чукотки. Позже он был в Москве, там он не соблюдал меры безопасности.

«Ориентировочно думаю, что в Москве (заразился). Там была такая коронавирусная атмосфера сама по себе. И тогда за новостями не следил, маску не носил», — поделился мужчина.