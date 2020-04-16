Первый зараженный коронавирусом на Чукотке рассказал, где мог подцепить инфекцию
На Чукотке зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Мужчина предположил, что он «привез» инфекцию из Москвы. Однако до этого он был еще в Европе. Об этом написал Life.ru.
Мужчина сообщил изданию, что в Европе был еще до карантина. После этого он находился в Санкт-Петербурге с друзьями. У них не было симптомов коронавирусной инфекции, уверяет житель Чукотки. Позже он был в Москве, там он не соблюдал меры безопасности.
«Ориентировочно думаю, что в Москве (заразился). Там была такая коронавирусная атмосфера сама по себе. И тогда за новостями не следил, маску не носил», — поделился мужчина.