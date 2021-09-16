Первый за последние 17 лет случай столбняка зафиксировали в Свердловской области

Пятилетний ребенок из Свердловской области заразился столбняком. Его родители не вакцинировали его против это заболевания. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«В Свердловской области зарегистрирован первый за последние 17 лет случай столбняка. Ребенок был не привит, так как родители отказались от проведения вакцинации по идеологическим соображениям», — сказано в сообщении.

Ведомство уточнило, что мальчик находился на лечении в стационаре несколько месяцев. В частности, его подключали к ИВЛ и вводили в медикаментозную кому.

Ребенок упал летом этого года на велосипеде и получил ссадины. Родители сначала не обращались за медицинской помощью, отсрочив тем самым проведение экстренной профилактики против столбняка почти на две недели.

«Последствиями перенесенного столбняка стали серьезные неврологические нарушения», — уточнили специалисты.

Эксперты заявили, что случаи столбняка долгое время не фиксировались в регионе из-за высокого уровня охвата вакцинации детей и ревакцинации взрослых.

Врачи предупредили, что возбудитель заболевания может попасть в организм из внешней среды и почвы через повреждения кожи и слизистых оболочек, в итоге это может вызвать поражение центральной нервной системы. От человека к человеку столбняк не передается.

Зачастую симптомы столбняка у больных проявляются внезапно. Им тяжело открывать рот, начинаются спазмы, потом процесс переходит на другие мышцы, в итоге люди чувствуют скованность во всем теле. Роспотребнадзор предупредил, что существует риск летального исхода.