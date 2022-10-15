Первый вирус гриппа H3N2 выявили в России | 360°

Здоровье 15 октября 2022, 03:58 Поделиться Telegram

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Viber Первый вирус гриппа H3N2 выявили в России Роспотребнадзор: в России выявили первый вирус гриппа H3N2, он оказался завозным Pxhere.com

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Первый вирус гриппа типа А (H3N2) выделили в России в преддверии нового этапа эпидемического подъема заболеваемости. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Случай, по ее словам, оказался завозным. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2 — завозной, из Египта», — привела пресс-служба Роспотребнадзора слова Поповой.

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Пока на территории страны других вирусов гриппа нет, отметила Попова. Поэтому есть время для тщательной проработке плана действий.

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В преддверии нового этапа подъема заболеваемости ситуация по всем респираторным инфекциям, которые сейчас циркулируют в стране, остается достаточно стабильной.

Глава Роспотребнадзора также заявила о необходимости разработки в стране новых методологических подходов к оценке эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как сообщила пресс-служба ведомства, коронавирус нарушил сезонность гриппа с ОРВИ и вошел в циркуляцию группы респираторных инфекций. Попова отметила, что сейчас ситуация по сумме всех инфекций остается достаточно стабильной.

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