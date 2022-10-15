Первый вирус гриппа H3N2 выявили в России | 360°

Все новости

Мир

15 октября 2022, 22:07

Маск оплатит Starlink для Украины из своего кармана

Спецоперация

15 октября 2022, 21:59

Власти Новой Каховки рассказали о разрушении жилого фонда

Реклама

Эксклюзив

15 октября 2022, 21:50

Таксист сбил ребенка на юго-востоке Москвы

Знаменитости

15 октября 2022, 21:40

Башмет дал концерт в Подмосковье в поддержку призывников в рамках частичной мобилизации

Мир

15 октября 2022, 21:31

Франция взяла на подготовку украинских военных

Мир

15 октября 2022, 21:23

Генсек ОПЕК назвал верным решение о сокращении добычи нефти

Мир

15 октября 2022, 21:22

Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета

Мир

15 октября 2022, 21:22

Испанские пенсионеры устроили митинг в Мадриде из-за снижения уровня жизни

Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Здоровье

15 октября 2022, 03:58

Первый вирус гриппа H3N2 выявили в России

Роспотребнадзор: в России выявили первый вирус гриппа H3N2, он оказался завозным

Читать 360tv в

Первый вирус гриппа типа А (H3N2) выделили в России в преддверии нового этапа эпидемического подъема заболеваемости. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Случай, по ее словам, оказался завозным. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2 — завозной, из Египта», — привела пресс-служба Роспотребнадзора слова Поповой.

Реклама

Пока на территории страны других вирусов гриппа нет, отметила Попова. Поэтому есть время для тщательной проработке плана действий.

Реклама

В преддверии нового этапа подъема заболеваемости ситуация по всем респираторным инфекциям, которые сейчас циркулируют в стране, остается достаточно стабильной.

Глава Роспотребнадзора также заявила о необходимости разработки в стране новых методологических подходов к оценке эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как сообщила пресс-служба ведомства, коронавирус нарушил сезонность гриппа с ОРВИ и вошел в циркуляцию группы респираторных инфекций. Попова отметила, что сейчас ситуация по сумме всех инфекций остается достаточно стабильной.

Болезни

Грипп

Роспотребнадзор

Анна Попова

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама