Здоровье 11 декабря 2023, 12:53 Первый центр женского здоровья начал прием в Москве Ракова: первый центр женского здоровья в Москве начал прием по новому стандарту Сайт мэра и правительства Москвы

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В городской клинической больнице № 31 имени академика Г. М. Савельевой открылся первый в Москве центр женского здоровья. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Здесь создана максимально комфортная атмосфера, ведут прием высококвалифицированные специалисты, установлено современное диагностическое оборудование», — отметила заммэра.

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Центры объединят в единую сеть и оснастят по последнему слову техники. В них откроют кабинеты радиологической диагностики, УЗИ с аппаратами экспертного класса, операционные. Это позволит выявлять на ранних стадиях онкологические заболевания, опухоли молочных желез, болезни шейки матки, а также бороться с бесплодием. Новые учреждения предложат женщинам всестороннюю медицинскую поддержку на высоком уровне, централизованно в одном месте.

В центрах будут работать доктора различных специализаций. Они будут сопровождать пациенток с учетом их индивидуальных нужд на протяжении всей жизни, в том числе во время беременности и родов.

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